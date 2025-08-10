Томас Мюллер выставил ряд своих памятных вещей на благотворительный аукцион

Легенда «Баварии» Томас Мюллер, ранее в этом месяце официально перешедший в клуб МЛС «Ванкувер Уайткэпс», выставил ряд своих памятных вещей, в том числе свою первую футболку в канадской команде, на благотворительный аукцион, все вырученные средства от которого будут направлены в фонд, помогающий детям и подросткам, потерявшим близких.

На портале United Charity представлены игровые футболки, толстовки, бутсы с автографом игрока, угловой флажок с его последней игры в составе «Баварии» (10 мая, 2:0 против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха), деревянная скульптура Томаса в натуральную величину, изготовленная из 200‑летнего дуба, и другие вещи.

35-летний футболист покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

В составе мюнхенской команды Мюллер выиграл 33 трофея, в том числе дважды брал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.