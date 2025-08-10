Ивлев: уход из «Спартака» — осознанное решение, понимал, что будет трудно прогрессировать

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев рассказал о своём решении покинуть академию московского «Спартака» и перейти в воронежский «Факел». Футболист также выступал за академии «Локомотива» и «Динамо».

— Почему решил покинуть «Спартак»?

— Это было осознанное решение. Я понимал, что в «Спартаке» будет трудно прогрессировать: в основном составе много иностранных футболистов, поэтому вряд ли дадут шанс. В 16 лет уезжать из Москвы в Воронеж было тяжело — месяца два я просто не понимал, что происходит. Уже потом адаптировался и привык, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.