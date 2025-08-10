Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ивлев: уход из «Спартака» — осознанное решение, понимал, что будет трудно прогрессировать

Ивлев: уход из «Спартака» — осознанное решение, понимал, что будет трудно прогрессировать
Комментарии

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев рассказал о своём решении покинуть академию московского «Спартака» и перейти в воронежский «Факел». Футболист также выступал за академии «Локомотива» и «Динамо».

— Почему решил покинуть «Спартак»?
— Это было осознанное решение. Я понимал, что в «Спартаке» будет трудно прогрессировать: в основном составе много иностранных футболистов, поэтому вряд ли дадут шанс. В 16 лет уезжать из Москвы в Воронеж было тяжело — месяца два я просто не понимал, что происходит. Уже потом адаптировался и привык, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Андрей Ивлев — о «Локомотиве»: руководство академии как будто обиделось на нашу семью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android