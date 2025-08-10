Лукин рассказал об изменениях в игре ЦСКА при Челестини

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что благодарен главному тренеру красно-синих Фабио Челестини за предоставление ему игрового времени, а также отметил изменения в игре армейцев при швейцарском специалисте.

«Конечно, я очень благодарен Фабио за доверие, он даёт мне играть, даёт проявлять себя, я готов отдавать себя на 120% — за команду, за тренера, за фанатов. Буду делать всё возможное, конечно, я очень рад приносить пользу, когда команда побеждает, для меня это двойное удовольствие.

При Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный, с высокой линией обороны», — приводит слова Лукина ТАСС.

Красно-синие объявили о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления на сезон.

В нынешнем сезоне Лукин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

