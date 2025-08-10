Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Полузащитник «Пари НН» Ивлев: хотел бы поиграть в Испании, это какой-то другой уровень!

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев заявил, что хотел бы поиграть за клуб из чемпионата Испании.

— А из топ-чемпионатов Европы какой в идеале выбрал бы?
— АПЛ. По футбольной составляющей, как там рубятся, носятся и дают качество. Но больше хотел бы поиграть в Испании. Мне нравится, как там себя проявляют футболисты, справляются с давлением, выходят из обороны и обращаются с мячом. Это какой-то другой уровень! — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом Ивлева был воронежский «Факел», в составе которого игрок дебютировал в Мир РПЛ. На детско-юношеском уровне полузащитник выступал за московские «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

