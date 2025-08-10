Игрок ЦСКА Койта близок к аренде в «Генчлербирлиги» с опцией выкупа за € 3 млн — AF

«Генчлербирлиги» ведёт переговоры с ЦСКА об аренде 25-летнего нападающего Секу Койта с возможностью выкупа за € 3 млн. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, турецкий клуб готов взять на себя расходы по заработной плате малийского футболиста, которая составляет € 844,4 тыс. в год без учёта бонусов.

Койта присоединился к красно-синим летом 2024 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В сезоне-2025/2026 Койта провёл шесть матчей и сделал один ассист. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме Челестини высказался о возможном уходе Койта в «Генчлербирлиги»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: