Экс-игрок «Факела» Андрей Ивлев: Брызгалов на первой тренировке дал кличку Шеф

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев, ранее выступавший в составе «Факела», рассказал, что защитник Сергей Брызгалов на первой тренировке с воронежцами дал ему кличку Шеф.

— Много было подколов, связанных со знаменитым однофамильцем — шеф-поваром Константином Ивлевым?

— На первой же тренировке в «Факеле» Сергей Брызгалов, узнав мою фамилию, дал кличку Шеф. С ней и провёл в команде два года, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в составе «Факела» Ивлев дебютировал в Мир РПЛ. На детско-юношеском уровне полузащитник выступал за московские «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».