Футбол Новости

«Никогда не устану повторять». Девушка Пиняева — после победы «Локомотива» над «Спартаком»

«Никогда не устану повторять». Девушка Пиняева — после победы «Локомотива» над «Спартаком»
Комментарии

Наталия Алёшина, девушка полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, опубликовала пост в своём телеграм-канале после победы красно-зелёных в дерби со «Спартаком» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

Наталия выложила видео с VIP-ложи стадиона «РЖД-Арена», отметив высокое качество игры, а также изысканное меню шведского стола.

«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая была вкусная еда!!!» — написала Алёшина, добавив эмодзи в виде шашлыка.

После первых четырёх матчей в новом сезоне Мир РПЛ «Локомотив» остаётся единственным клубом, пока не потерявшим очков в чемпионате. В ближайшей игре подопечные Михаила Галактионова 13 августа примут на своём поле калининградскую «Балтику» в рамках ФОНБЕТ Кубка России.

Осинькин объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Спартак»
