«Никогда не устану повторять». Девушка Пиняева — после победы «Локомотива» над «Спартаком»

Наталия Алёшина, девушка полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, опубликовала пост в своём телеграм-канале после победы красно-зелёных в дерби со «Спартаком» (4:2).

Наталия выложила видео с VIP-ложи стадиона «РЖД-Арена», отметив высокое качество игры, а также изысканное меню шведского стола.

«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая была вкусная еда!!!» — написала Алёшина, добавив эмодзи в виде шашлыка.

После первых четырёх матчей в новом сезоне Мир РПЛ «Локомотив» остаётся единственным клубом, пока не потерявшим очков в чемпионате. В ближайшей игре подопечные Михаила Галактионова 13 августа примут на своём поле калининградскую «Балтику» в рамках ФОНБЕТ Кубка России.