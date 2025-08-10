«Никогда не устану повторять». Девушка Пиняева — после победы «Локомотива» над «Спартаком»
Наталия Алёшина, девушка полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, опубликовала пост в своём телеграм-канале после победы красно-зелёных в дерби со «Спартаком» (4:2).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
Наталия выложила видео с VIP-ложи стадиона «РЖД-Арена», отметив высокое качество игры, а также изысканное меню шведского стола.
«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая была вкусная еда!!!» — написала Алёшина, добавив эмодзи в виде шашлыка.
После первых четырёх матчей в новом сезоне Мир РПЛ «Локомотив» остаётся единственным клубом, пока не потерявшим очков в чемпионате. В ближайшей игре подопечные Михаила Галактионова 13 августа примут на своём поле калининградскую «Балтику» в рамках ФОНБЕТ Кубка России.
