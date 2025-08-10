Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Газзаев: ЦСКА выступает уверенно, радует, что тренер даёт возможность молодым ребятам

Газзаев: ЦСКА выступает уверенно, радует, что тренер даёт возможность молодым ребятам
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре красно-синих на старте нынешнего сезона. После четырёх матчей Мир Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини набрала восемь очков и занимает третье место.

«ЦСКА выступает очень уверенно. Понравилась их игра с «Зенитом», блестяще сыграли с «Рубином». Радует, что тренер даёт возможность молодым ребятам. Роша был одним из ключевых футболистов, но Лукин рядом с опытным Дивеевым демонстрирует уверенную игру в обороне.

Очень нравится система игры. ЦСКА показывает самый лучший, содержательный и качественный футбол с точки зрения тактики и индивидуальных действий. С этим я хочу поздравить команду! Надеюсь, и дальше будут прогрессировать», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
