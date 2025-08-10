«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать форварда для подмены Шешко — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием 28-летнего форварда Доминика Калверт-Льюина в качестве игрока запасного состава, способного стать подменой для новоиспечённого нападающего команды Беньямина Шешко. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим стремится создать сильную ротацию. Также интерес к бывшему нападающему сборной Англии проявляют «Вест Хэм Юнайтед» и «Сандерленд».

Калверт-Льюин является свободным агентом. Нынешним летом форвард покинул «Эвертон», за который он выступал с 2016 года. За этот период нападающий принял участие в 273 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 71 голом и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

