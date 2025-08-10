Скидки
Валерий Газзаев: «Спартак» — разочарование, команде не хватает стабильности

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями о московском «Спартаке». В нынешнем сезоне Мир РПЛ красно-белые набрали четыре очка после четырёх туров.

«Спартаку» не хватает стабильности, стабильности состава. У команды хорошие игроки, исполнители, но каждому надо определить тактические действия. Тогда будет результат. «Спартак» — разочарование. Это команда с большими историями и традициями. Но нет стабильности, а отсюда — качества игры и результативности.

Угальде за первый этап забил 16 голов, а потом потерял уверенность, когда купили Гарсию, а Манфреда посадили на скамейку. В средней линии нет креативных игроков, за исключением Барко. В атаке что-то пытаются сделать, но ничего не получается. Все надеются, что «Спартак» выстрелит. Но всё зависит от стабильности состава и тактики. Не лучший метод постоянно что-то менять для достижения цели», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

