«Это он, настоящий?» Сильянов рассказал о реакции Батракова на сообщение Жоау Феликса

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о перспективах своего талантливого одноклубника Алексея Батракова уехать за рубеж в ближайшее время. Вчера, 9 августа, 20-летний полузащитник оформил хет-трик в дерби со «Спартаком» (4:2).

— Батракову уже Жоау Феликс в личные сообщения пишет. Не боитесь, что его скоро кто-нибудь увезёт из «Локомотива»?

— Если увезут, я только рад за него буду. Но смотря куда (улыбается). Когда Феликс написал, мы были вместе в комнате, вместе и отвечали. Его реакция: «Это же он, настоящий? 12,9 миллиона подписчиков?» Мы ему что-то написали. Я, конечно, был удивлён, да и Лёша тоже рад, — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В четырёх матчах Мир РПЛ текущего сезона на счету Батракова шесть забитых мячей.