Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука рассказал, что россиянином довольны в «Атланте»

Агент Миранчука рассказал, что россиянином довольны в «Атланте»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, рассказал об отношении руководства американского клуба к 29-летнему футболисту.

«Что касается руководства клуба, то оно довольно Алексеем, рассчитывает на него. Понятно, что результаты [команды] оставляют желать лучшего. Но мы все понимаем, что футбол — коллективная игра, очень многое зависит от партнёров. Но Алексеем довольны, он чувствует себя очень комфортно в команде, чувствует их доверие», — приводит слова Кузьмичёва ТАСС.

В ночь с 9 на 10 августа Миранчук отметился забитым мячом во встрече МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (1:1). В последних семи матчах российский полузащитник забил пять голов.

Миранчук выступает в составе «Атланты» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Монреалем» в МЛС

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android