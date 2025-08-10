Агент Миранчука рассказал, что россиянином довольны в «Атланте»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, рассказал об отношении руководства американского клуба к 29-летнему футболисту.
«Что касается руководства клуба, то оно довольно Алексеем, рассчитывает на него. Понятно, что результаты [команды] оставляют желать лучшего. Но мы все понимаем, что футбол — коллективная игра, очень многое зависит от партнёров. Но Алексеем довольны, он чувствует себя очень комфортно в команде, чувствует их доверие», — приводит слова Кузьмичёва ТАСС.
В ночь с 9 на 10 августа Миранчук отметился забитым мячом во встрече МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (1:1). В последних семи матчах российский полузащитник забил пять голов.
Миранчук выступает в составе «Атланты» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
