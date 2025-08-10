«СКА-Хабаровск» и «Чайка» поделили очки в матче 4-го тура Первой лиги

В Хабаровске на стадионе имени Ленина завершился матч 4-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги, в котором местный «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского (1:1).

Счёт в матче был открыт на 65-й минуте усилиями форварда хозяев Камрана Алиева, красиво и мощно пробившего под перекладину ворот гостей. Однако уже через шесть минут футболисты из Ростовской области восстановили равновесие благодаря голу 18-летнего нападающего Арсения Филева. Примечательно, что автор гола появился на поле за минуту до взятия ворот.

Обе команды продолжают идти без поражений в новом сезоне Первой лиги. У дальневосточников восемь очков и четвёртое место в турнирной таблице, у команды из Песчанокопского шесть очков и шестая строчка.