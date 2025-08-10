Скидки
Главная Футбол Новости

СКА-Хабаровск — Чайка: результат матча 10 августа 2025, счет 1:1, 4-й тур Первая лига 2025/2026

«СКА-Хабаровск» и «Чайка» поделили очки в матче 4-го тура Первой лиги
Комментарии

В Хабаровске на стадионе имени Ленина завершился матч 4-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги, в котором местный «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского (1:1).

Россия — Лига PARI . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Алиев – 65'     1:1 Филев – 71'    

Счёт в матче был открыт на 65-й минуте усилиями форварда хозяев Камрана Алиева, красиво и мощно пробившего под перекладину ворот гостей. Однако уже через шесть минут футболисты из Ростовской области восстановили равновесие благодаря голу 18-летнего нападающего Арсения Филева. Примечательно, что автор гола появился на поле за минуту до взятия ворот.

Обе команды продолжают идти без поражений в новом сезоне Первой лиги. У дальневосточников восемь очков и четвёртое место в турнирной таблице, у команды из Песчанокопского шесть очков и шестая строчка.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
