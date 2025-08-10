Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монтес: Жедсон — классный игрок с хорошим потенциалом. У «Спартака» вся команда неплохая

Монтес: Жедсон — классный игрок с хорошим потенциалом. У «Спартака» вся команда неплохая
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Жедсоне Фернандеше после очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники победили со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Жедсон – классный игрок с хорошим потенциалом. У «Спартака» вся команда неплохая. В субботу мы показали лучшую игру и заслужили победу», – приводит слова Монтеса Metaratings.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жедсона составляет € 18 млн. В минувшем сезоне португалец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Умяров высказался о трансфере Жедсона Фернандеша в команду

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android