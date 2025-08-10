Монтес: Жедсон — классный игрок с хорошим потенциалом. У «Спартака» вся команда неплохая

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Жедсоне Фернандеше после очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники победили со счётом 4:2.

«Жедсон – классный игрок с хорошим потенциалом. У «Спартака» вся команда неплохая. В субботу мы показали лучшую игру и заслужили победу», – приводит слова Монтеса Metaratings.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жедсона составляет € 18 млн. В минувшем сезоне португалец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

