Екатеринбургский «Урал» на выезде победил «Енисей»

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari, в котором встречались красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 71-й минуте. Его автором стал полузащитник «Урала» Роман Акбашев, откликнувшийся на передачу хорватского нападающего Мартина Секулича. На 90+3-й минуте Секулич забил второй мяч в ворота «Енисея».

После этой победы в активе «Урала» стало 12 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Отметим, что «шмели» ещё не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне. «Енисей» имеет в своём активе одно очко. Красноярцы находятся на последнем месте.