Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Енисей — Урал: результат матча 10 августа 2025, счет 0:2, 4-й тур Первая лига 2025/2026

Екатеринбургский «Урал» на выезде победил «Енисей»
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari, в котором встречались красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Акбашев – 71'     0:2 Ишков – 90+3'    

Первый гол в матче был забит на 71-й минуте. Его автором стал полузащитник «Урала» Роман Акбашев, откликнувшийся на передачу хорватского нападающего Мартина Секулича. На 90+3-й минуте Секулич забил второй мяч в ворота «Енисея».

После этой победы в активе «Урала» стало 12 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Отметим, что «шмели» ещё не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне. «Енисей» имеет в своём активе одно очко. Красноярцы находятся на последнем месте.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

