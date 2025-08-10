«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Англии начнётся в 17:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч Суперкубка Англии, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали чемпионами Англии, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» примет участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

