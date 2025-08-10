Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Суперкубка Англии 2025 начнётся в 17:00

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Англии начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 10 августа, состоится матч Суперкубка Англии, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали чемпионами Англии, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» примет участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Материалы по теме
«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе
«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android