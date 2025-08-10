Экс-тренер «Крыльев» Осинькин: приятно, что команда набрала столько очков

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил, что многие футболисты самарской команды находятся в хорошей форме. После четырёх матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали восемь очков и на текущий момент занимают второе место.

«Не хочу высказываться о «Крыльях», но приятно, что набрали столько очков. Приятно, что многие в хорошей форме», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В следующем туре самарская команда встретится с «Ахматом». Игра состоится 16 августа и начнётся в 20:30 мск.

