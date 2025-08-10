Экс-диетолог Роналду рассказал, кто из футболистов ЦСКА похож на португальца

Хосе Блеса, бывший диетолог нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поделился мнением, кто из игроков ЦСКА похож на пятикратного обладателя «Золотого мяча». Блеса входит в штаб главного тренера красно-синих Фабио Челестини, возглавившего команду нынешним летом.

«Матвей Кисляк, Мойзес, а также Иван Обляков являются самыми сильными по физике в ЦСКА. Они и Круговой похожи на Роналду, потому что они играют всегда. Они реальные профессионалы. Но не стал бы выделять только их, потому что у нас и другие футболисты работают отлично», — приводит слова Блесы ТАСС.

В сентябре 2022 года Блеса начал работать в «Аль-Насре». Через три с половиной месяца в команду пришёл Роналду, с которым Блеса работал до июня 2024 года. В минувшем сезоне португалец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами.

