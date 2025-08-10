Рамирес: я в «Локомотиве» только две недели, но ощущение, что всегда тут играл

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес, перешедший в конце июля в стан красно-зелёных из венгерского «Ференцвароша», рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

«В команде все добрые. Я тут только две недели, но ощущение, что всегда тут играл. Все люди, которые работают в команде, добрые, раскрыли своё сердце. Я себя чувствую тут очень хорошо», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За столичный клуб 30-летний эквадорец успел провести два матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист уже выступал в РПЛ, где защищал цвета «Краснодара» с января 2017-го по июль 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.