20:30 Мск
«Честно, сам не верю». Акинфеев — о достижении отметки в 600 матчей в чемпионатах России
39-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о достижении отметки в 600 матчей в чемпионатах России по футболу. Юбилейной стала игра 4-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Ещё раз всех с тремя очками! Я никогда не гонюсь за цифрами, но когда после матча коллеги говорят: «Владимирович, у тебя же 600-й матч в РПЛ!» – честно, сам не верю.

600 игр в чемпионате России – звучит солидно. Но для меня важнее, что за этими цифрами ваша поддержка и годы упорной работы. Спасибо, что были со мной на этом пути!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Вратарь выступает за основную команду армейцев с 2003 года, с 2008-го — капитан команды. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, по восемь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе голкипера с ЦСКА есть победа в Кубке УЕФА.

