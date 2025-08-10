«Честно, сам не верю». Акинфеев — о достижении отметки в 600 матчей в чемпионатах России

39-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о достижении отметки в 600 матчей в чемпионатах России по футболу. Юбилейной стала игра 4-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (5:1).
«Ещё раз всех с тремя очками! Я никогда не гонюсь за цифрами, но когда после матча коллеги говорят: «Владимирович, у тебя же 600-й матч в РПЛ!» – честно, сам не верю.
600 игр в чемпионате России – звучит солидно. Но для меня важнее, что за этими цифрами ваша поддержка и годы упорной работы. Спасибо, что были со мной на этом пути!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Вратарь выступает за основную команду армейцев с 2003 года, с 2008-го — капитан команды. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, по восемь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе голкипера с ЦСКА есть победа в Кубке УЕФА.
- 10 августа 2025
-
12:16
-
12:15
-
12:09
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:55
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:25
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
11:03
-
10:56
-
10:55
-
10:51
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:38