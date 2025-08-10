Скидки
Хойлунду сообщили, что он должен покинуть «МЮ», если хочет играть — Джейкобс

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда проинформировали о необходимости покинуть стан «красных дьяволов», если он хочет получать игровое время в грядущем сезоне. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, манкунианцы предпочитают продать 22-летнего форварда, однако не исключают вариант с его арендой. Интерес к датчанину проявляет «Милан», готовый заплатить £ 40 млн (€ 46,4 млн) за сделку, включающую в себя аренду и дальнейшую опцию выкупа.

Нападающий выступает в составе манкунианцев с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

