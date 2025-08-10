Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Газзаев высказался о первой победе «Ахмата» под руководством Черчесова

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о первой победе «Ахмата» под руководством Станислава Черчесова. В субботу, 9 августа, грозненская команда обыграла «Зенит» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Что касается игры «Ахмата» с «Зенитом», было очевидно, что грозненский клуб выйдет с запредельным настроем. Это мы и увидели в матче. Они знают требования нового тренера, все были мобилизованы на сто процентов, чего не скажешь о «Зените». Вроде питерцы имели большое преимущество во владении мячом, но всё это было до штрафной линии.

«Ахмат» использовал контратаки. Были моменты, когда могли забить. Сыграли дисциплинированно, боевито. С такими командами, как «Зенит», только так и надо действовать. Футболисты показали свои лучшие качества новому тренеру. У «Ахмата» была борьба, невероятная самоотдача. С «Зенитом» все команды будут играть на таком уровне. Все клубы всегда так выступают против лидеров», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

