Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Представитель Азмуна сообщил, что Сердар приедет в Волгоград на матч со сборной России

Мехди Хагитали, представитель нападающего «Шабаб Аль-Ахли» Сердара Азмуна, рассказал, сыграет ли футболист за сборную Ирана в товарищеском матче с Россией, который состоится 10 октября в Волгограде.

«Азмун точно приедет в Волгоград на матч со сборной России. Он с теплотой вспоминает эту страну и любит её. В российской команде играют многие игроки, с которыми он выступал в «Зените». Главное, чтобы у Сердара не было травм. Если их нет, он один из основных кандидатов в сборную Ирана», — приводит слова Хагитали Sport24.

В течение карьеры в России иранский нападающий играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Больше всего матчей Азмун провёл в составе сине-бело-голубых — 104. В этих встречах футболист отметился 62 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет € 8 млн.

