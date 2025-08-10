Сергей Юран оценил дебют российских легионеров «Серика» в первом дивизионе Турции

Российский главный тренер выступающего в Первой лиге Турции клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран после первого официального матча команды под своим руководством оценил игру российских легионеров Кирилла Гоцука, Дмитрия Тихого и Ильи Берковского. Подопечные российского специалиста сыграли на выезде вничью с «Истанбулспором» (0:0) в рамках 1-го тура первого турецкого дивизиона.

«Гоцук вышел с капитанской повязкой — отыграл весь матч в центре обороны с Тихим. Берковский тоже хорошо смотрелся. Претензий ни к кому нет — все здорово сыграли. После матча обсуждали с ребятами игру и сошлись во мнении, что «Истанбулспор» по уровню соответствует середнякам РПЛ — девятому-десятому месту. Есть африканские легионеры, поляк, сборник Литвы. Но у нас все ребята, не только иностранцы, но и местные футболисты, отлично сработали.

Следующий соперник («Умраниеспор». — Прим. «Чемпионата») тоже ставит задачу выхода в Суперлигу. Сейчас будем просматривать. По «Истанбулспору» было непросто найти материалы, потому что клубы стараются скрывать информацию. Контрольные матчи проводили в закрытом режиме. Дальше должно быть немного проще, поскольку первый дивизион в Турции транслируется по ТВ», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.