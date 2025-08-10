Рамирес: для «Краснодара» чемпионство было очень важно

Бывший защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес, ныне выступающий в составе московского «Локомотива», высказался о чемпионстве «быков» в сезоне-2024/2025.

«Конечно, я следил за РПЛ всё это время, пока меня тут не было. Видел, что «Краснодар» стал чемпионом. Рад за них! Общался с ребятами, Кордоба — мой хороший друг. Да и со всеми ребятами говорил — для «Краснодара» чемпионство было очень важно», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За столичный клуб 30-летний эквадорец успел провести два матча, в которых не отметился результативными действиями. Футболист защищал цвета «Краснодара» с января 2017-го по июль 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.