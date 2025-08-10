Хакими объяснил, почему считает, что заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими заявил, что он заслуживает получить награду лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

«Немногие игроки забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов] в качестве защитника, что довольно сложно. Люди считают, что я нападающий или полузащитник, но я играю в четвёрке защитников и должен думать об обороне. Это сложнее. Статистика, которую я показал в этом году, не соответствует показателям обычного защитника. Думаю, что когда подобное делает защитник, то он заслуживает большего, чем нападающий. Если у меня есть шанс выиграть [«Золотой мяч»], то, считаю, я его заслуживаю», — приводит слова Хакими Canal+.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Марокканец включён в число претендентов на «Золотой мяч» — 2025.

Материалы по теме «Знаю, что правда выйдет наружу». Хакими впервые высказался об обвинениях в изнасиловании

Сколько зарабатывают футболисты: