Главная Футбол Новости

Хакими объяснил, почему считает, что заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Хакими объяснил, почему считает, что заслуживает выиграть «Золотой мяч»
Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими заявил, что он заслуживает получить награду лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

«Немногие игроки забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов] в качестве защитника, что довольно сложно. Люди считают, что я нападающий или полузащитник, но я играю в четвёрке защитников и должен думать об обороне. Это сложнее. Статистика, которую я показал в этом году, не соответствует показателям обычного защитника. Думаю, что когда подобное делает защитник, то он заслуживает большего, чем нападающий. Если у меня есть шанс выиграть [«Золотой мяч»], то, считаю, я его заслуживаю», — приводит слова Хакими Canal+.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Марокканец включён в число претендентов на «Золотой мяч» — 2025.

