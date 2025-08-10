«Ожидали от них больше агрессии». Игрок «Урала» Сунгатулин — о победе над «Енисеем»

Футболист «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем». «Шмели» забили в ворота красно-синих два безответных мяча.

«Хорошая победа, у соперников было не так много опасных моментов. Ожидали от них больше агрессии. Хорошо, что в нашей команде есть такие парни, как Рома Акбашев и Мартин Секулич, — сегодня создали голы практически из ничего. Очень рад победе! Я бы не сказал, что сегодня было много опасных моментов, — для нас самое главное было после забитых мячей не садиться в оборону и не давать «Енисею» шанс забить на контратаках», — приводит слова Сунгатулина пресс-служба клуба в телеграм-канале.