Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ожидали от них больше агрессии». Игрок «Урала» Сунгатулин — о победе над «Енисеем»

«Ожидали от них больше агрессии». Игрок «Урала» Сунгатулин — о победе над «Енисеем»
Комментарии

Футболист «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем». «Шмели» забили в ворота красно-синих два безответных мяча.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Акбашев – 71'     0:2 Ишков – 90+3'    

«Хорошая победа, у соперников было не так много опасных моментов. Ожидали от них больше агрессии. Хорошо, что в нашей команде есть такие парни, как Рома Акбашев и Мартин Секулич, — сегодня создали голы практически из ничего. Очень рад победе! Я бы не сказал, что сегодня было много опасных моментов, — для нас самое главное было после забитых мячей не садиться в оборону и не давать «Енисею» шанс забить на контратаках», — приводит слова Сунгатулина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Материалы по теме
Екатеринбургский «Урал» на выезде победил «Енисей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android