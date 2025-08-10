Юрий Ковтун: гений Батракова не оставил шансов «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал поражение красно-белых в дерби с «Локомотивом» (2:4) в 4-м туре Мир РПЛ.

«Результат матча совсем не тот, к которому готовились болельщики и игроки «Спартака». Но «Локомотив» сейчас просто сильнее по уровню, дисциплине, тактической и индивидуальной подготовке. В команде есть лидеры: Батраков, Баринов, вся группа атаки. Эти футболисты решают в таких матчах. А проблема «Спартака» — в обороне, и в матче с «Локо» это ещё раз подтвердилось. Защитники ошибаются, а Максименко не выручает.

Можно сказать, гений Батракова не оставил особо никаких шансов «Спартаку» в этой игре. Я не обращал на него столько внимания раньше: ну перспективный парень, есть какие-то задатки. Но он оказывается в голевых ситуациях и использует их, всё превращает в голы. Алексей — универсальный игрок, и это помогает ему забивать в каждом матче. Вчера вся оборона «Спартака» на месте, но почему-то он оказывается первым на мяче. Это чувство ситуации, чувство момента», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.