Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил, видит ли себя в будущем во главе «Барселоны»

Главный тренер итальянского «Комо», известный в прошлом футболист Сеск Фабрегас в преддверии товарищеского матча с «Барселоной», который пройдёт сегодня, 10 августа, ответил на вопрос, видит ли в будущем себя во главе сине-гранатовых.

«Тренировать «Барсу» в будущем? Будущее сильно меняется. Моя жизнь больше не похожа на жизнь игрока. Теперь мне приходится думать об этом круглосуточно», — приводит слова Фабрегаса AS.

Сеск Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. Под его руководством новички Серии А заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Как игрок Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

