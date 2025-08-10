Игорь Осинькин высказался о последних результатах «Спартака»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о последних результатах «Спартака». В четырёх турах Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые дважды проиграли, один раз победили и сыграли вничью. На текущий момент московская команда занимает 11-е место.

«Трудно оценивать игры, когда команда с десятой минуты или целый тайм играет в меньшинстве. Можно много говорить, что не надо было удаляться или нужно вдесятером обыгрывать. Это уже слова. В целом был нормальный матч с Махачкалой. Вчера в такой ситуации с «Локомотивом» должен был победить «Спартак». Но так не получилось. «Локомотив» смог сделать так, что игра была по их сценарию. Не хватило какого-то баланса в этой игре», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

