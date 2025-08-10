Семак оценил действия Александра Соболева в проигранном матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил действия нападающего Александра Соболева в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1). Форвард вышел на поле с первых минут, но не сумел отметиться результативными действиями.

— Скажите, а как бы вы оценили действия Александра Соболева сегодня?

— Я думаю, что очень небольшое количество игроков, которые сегодня смогли сыграть на своём уровне. По старанию, по движению он смотрелся хорошо. Но, как и у всей атакующей группы, остроты было немного. Как у Саши, так и у Кассьерры, у Лусиано, которые вышли. Тот же Луис Энрике — наша полузащита, атакующие игроки, которые должны создавать остроту. В этом отношении её сегодня было мало, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

По итогам четырёх туров РПЛ санкт-петербургская команда занимает восьмое место, набрав пять очков. В активе грозненской команды три очка. Подопечные Станислава Черчесова идут на 12-м месте.