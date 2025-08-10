Скидки
Главная Футбол Новости

«Ювентус» близок к аренде Коло Муани у «ПСЖ» с обязательством выкупа за € 10+35 млн — GdS

«Ювентус» близок к аренде Коло Муани у «ПСЖ» с обязательством выкупа за € 10+35 млн — GdS
«Ювентус» и «ПСЖ» близки к заключению соглашения об аренде 26-летнего форварда Рандаля Коло Муани с обязательством выкупа за € 10 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 30-35 млн в виде легкодостижимых бонусов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянскому гранду необходимо завершить несколько сделок, чтобы подписать французского нападающего.

Вторую часть минувшего сезона Коло Муани провёл в аренде в «Ювентусе». Действующее трудовое соглашение форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

