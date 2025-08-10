Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Флориан Вирц признан футболистом года в Германии согласно опросу Kicker

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц, перешедший в это межсезонье в стан мерсисайдцев из леверкузенского «Байера», признан футболистом года в Германии путём ежегодного опроса среди спортивных журналистов, проводимого изданием Kicker.

Голосование затрагивает футболистов с немецким паспортом, а также игроков любой национальности, выступающих в Бундеслиге.

По итогам опроса Вирц получил 191 голос. Вторым стал полузащитник «Баварии» Майкл Олисе с 81 голосом. Третье место занял нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде, получивший 71 голос.

В минувшем сезоне 22-летний Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами.

Отметим, что в прошлом году Вирц в данной номинации стал вторым, уступив Тони Кроосу.