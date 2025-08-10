Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Футбол Новости

Ковтун: у Станковича будет шанс, пока он сам не решит уйти из «Спартака»

Ковтун: у Станковича будет шанс, пока он сам не решит уйти из «Спартака»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера московского клуба Деяна Станковича. В нынешнем сезоне Мир РПЛ красно-белые набрали четыре очка после четырёх туров.

«Результаты «Спартака» никого не устраивают, и приходит момент, когда нужно принимать решения. Но что, если Станкович для себя решит уйти, а в следующем матче обыграет «Зенит»? Он характерный тренер, попытается исправить ситуацию. Думаю, будет шанс. Можно было и сразу после матча с «Локомотивом» сложить полномочия и по чести уйти. Но шанс у Станковича будет, пока он сам не примет решение уйти из «Спартака», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

