Игрок «Ахмата» Сидоров рассказал, что Черчесову удалось изменить в команде

Защитник «Ахмата» Максим Сидоров ответил, что новому главному тренеру Станиславу Черчесову удалось изменить в команде. Грозненский клуб объявил о назначении российского специалиста 6 августа. В субботу, 9 августа, «Ахмат» победил «Зенит» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

«Думаю, за несколько дней тяжело что‑то поменять. Он просто расслабил нас. Сказал быть спокойнее и ни о чём не переживать. Каких‑то кардинальных изменений я не заметил», — приводит слова Сидорова «Матч ТВ»

Победа в матче с сине-бело-голубыми стала первой для грозненской команды в нынешнем сезоне чемпионата России. После четырёх игр РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 12-е место. В следующем туре команда Черчесова встретится с «Крыльями Советов» (16 августа).

