Агент Батракова назвал Гвардиолу идеальным тренером для полузащитника «Локомотива»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, назвал чемпионат, который больше всего подходит футболисту по стилю, а также идеального тренера для 20-летнего игрока.

«Всё дело заключается не в одной, пусть и ярко проведённой игре, а в том, что уже второй сезон Алексей почти в каждом матче показывает свой высочайший уровень. И это должно привлекать внимание больших клубов, потому что они анализируют действия того или иного футболиста именно на турнирной дистанции. Алексею по стилю больше подходит, конечно, испанский чемпионат, поскольку там есть много команд, которые играют именно в такой футбол. Но, на мой взгляд, идеальным тренером для Алексея является, конечно, Гвардиола.

Несмотря на то что он сейчас работает в недружественной для нас стране. Но я уверен, что как специалист и профессионал Гвардиола мог бы ещё лучше раскрыть сильные стороны Алексея. Это было бы очень интересно и могло стать, как мне кажется, идеальным для него вариантом», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В субботу, 9 августа, состоялся матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2), в котором Батраков оформил хет-трик. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

