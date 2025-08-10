Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова назвал Гвардиолу идеальным тренером для полузащитника «Локомотива»

Агент Батракова назвал Гвардиолу идеальным тренером для полузащитника «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, назвал чемпионат, который больше всего подходит футболисту по стилю, а также идеального тренера для 20-летнего игрока.

«Всё дело заключается не в одной, пусть и ярко проведённой игре, а в том, что уже второй сезон Алексей почти в каждом матче показывает свой высочайший уровень. И это должно привлекать внимание больших клубов, потому что они анализируют действия того или иного футболиста именно на турнирной дистанции. Алексею по стилю больше подходит, конечно, испанский чемпионат, поскольку там есть много команд, которые играют именно в такой футбол. Но, на мой взгляд, идеальным тренером для Алексея является, конечно, Гвардиола.

Несмотря на то что он сейчас работает в недружественной для нас стране. Но я уверен, что как специалист и профессионал Гвардиола мог бы ещё лучше раскрыть сильные стороны Алексея. Это было бы очень интересно и могло стать, как мне кажется, идеальным для него вариантом», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В субботу, 9 августа, состоялся матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2), в котором Батраков оформил хет-трик. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Юрий Ковтун: гений Батракова не оставил шансов «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android