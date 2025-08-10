«Она попала под гипноз». Дмитрий Тарасов рассказал, как его мама стала жертвой мошенников

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о неприятной ситуации, которая на днях случилась в его семье.

«5 августа моей маме поступает сообщение, что «Госуслуги» взломаны и нужно позвонить в поддержку, оставляют два номера. После чего моя мама допускает самую главную ошибку: она начинает звонить по этому номеру, и здесь она попадает в ловушку.

А здесь начинается обработка. И таким образом моя мама на протяжении трёх дней, до восьмого числа, заносила деньги, занимала, продала свою машину. Общий ущерб составил около 6 млн руб. И продажа машины.

Какая мысль моя самая главная? Ни в коем случае нельзя переходить и звонить по этим номерам. Но даже если вы позвонили и сталкиваетесь с такими фразами, как были сказаны моей маме – «ни в коем случае не звонить родным и близким», ей строго-настрого запретили звонить сыну и дочке. Это самая главная ошибка. В таких ситуациях нужно сразу звонить. Надо это в голове оставить – сразу звонить родственникам или сотрудникам полиции.

Запомните ещё важную вещь, что «Госуслуги», банки и так далее и сотрудники ФСБ никогда не будут с вами разговаривать по телефону. Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней всё хорошо. Она рядом со мной, у меня дома находится. Мы написали заявление в полицию. Сейчас идёт расследование.

Самое главное, что все живы и здоровы. Долги за маму, конечно же, я отдам. Машину постараемся вернуть. И если не получится, ничего страшного. Ребята, друзья, будьте бдительны, пожалуйста, не попадайтесь на мошенников», — рассказал Тарасов в видеоролике в социальных сетях.

За свою профессиональную игровую карьеру, помимо «Локомотива», Тарасов выступал за «Томь», «Москву», «Рубин» и «Велес».