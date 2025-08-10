«Так чемпионом не станешь». Гришин оценил игру «Спартака» в матче с «Локо»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

«Игра была хорошая. «Локомотив» выступил в своей манере по схеме 4-4-2. А Станкович грамотно сделал — перешёл на три центральных защитника, поднял фланги. У «Локомотива» в первом тайме были проблемы, приходилось Руденко и Бакаеву опускаться очень низко, фактически команда играла в шесть защитников. У «Спартака» было преимущество из‑за этого.

«Спартак» играл хорошо в этой игре. Бывает такое, что проиграли — просто не повезло. Первый гол на Максименко. Потом уже «Локомотив» стал играть по счёту, контратаковал, создавал моменты. Игра понравилась. «Спартак» действовал в атаке хорошо, но нельзя пропускать по три‑четыре гола. Так чемпионом не станешь. У игры был нерв, быстрые переходы из обороны в атаку. Было приятно смотреть», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».