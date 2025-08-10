Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так чемпионом не станешь». Гришин оценил игру «Спартака» в матче с «Локо»

«Так чемпионом не станешь». Гришин оценил игру «Спартака» в матче с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Игра была хорошая. «Локомотив» выступил в своей манере по схеме 4-4-2. А Станкович грамотно сделал — перешёл на три центральных защитника, поднял фланги. У «Локомотива» в первом тайме были проблемы, приходилось Руденко и Бакаеву опускаться очень низко, фактически команда играла в шесть защитников. У «Спартака» было преимущество из‑за этого.

«Спартак» играл хорошо в этой игре. Бывает такое, что проиграли — просто не повезло. Первый гол на Максименко. Потом уже «Локомотив» стал играть по счёту, контратаковал, создавал моменты. Игра понравилась. «Спартак» действовал в атаке хорошо, но нельзя пропускать по три‑четыре гола. Так чемпионом не станешь. У игры был нерв, быстрые переходы из обороны в атаку. Было приятно смотреть», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Юрий Ковтун: гений Батракова не оставил шансов «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android