Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол Новости

Иско сломал малоберцовую кость в товарищеском матче и рискует пропустить три месяца

33-летний полузащитник и капитан «Бетиса» Иско получил травму в последнем предсезонном товарищеском матче с «Малагой» (3:1), который состоялся в субботу, 9 августа. Как информирует официальный сайт клуба, медицинское обследование показало, что футболист сломал левую малоберцовую кость без смещения.

Подчёркивается, что в ближайшие недели Иско пройдёт консервативное лечение, а его восстановление будет зависеть от качества реабилитации.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, 33-летний хавбек может пропустить около трёх месяцев из-за травмы.

В минувшем сезоне Иско принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Иско: мои дети больше рады тому, что я сыграю с Ямалем, чем моему возвращению в сборную

Самые опасные травмы в футболе:

