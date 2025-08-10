«Я его обожаю». Главный тренер «Комо» Фабрегас — о Флике

Главный тренер итальянского «Комо», известный в прошлом футболист Сеск Фабрегас в преддверии товарищеского матча с «Барселоной», который пройдёт сегодня, 10 августа, высказался о главном тренере каталонцев Ханс-Дитере Флике.

«Я его обожаю и с нетерпением жду 20-минутной беседы с ним. У него есть вектор, он верит в свой собственный стиль: высокий прессинг. Мне кажется, что высокая линия прессинга — это нечто невероятное», — приводит слова Фабрегаса AS.

Сеск Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. Под его руководством новички Серии А заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Как игрок Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.