«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Савельев, Гюрлюк.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

После трёх матчей чемпионата России «Оренбург» набрал два очка и расположился на 13-м месте. «Краснодар» заработал шесть очков. «Быки» идут на шестой строчке. В минувшем туре «Оренбург» уступил «Балтике» (2:3), а «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.