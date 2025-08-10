Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Батракова: хет-трик «Спартаку» дорогого стоит, но Лёша решает в каждом матче

Экс-тренер Батракова: хет-трик «Спартаку» дорогого стоит, но Лёша решает в каждом матче
Аудио-версия:
Детский тренер Андрей Нагибин, тренировавший атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал хет-трик 20-летнего футболиста в дерби со «Спартаком» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Я очень рад за Алексея. В игре со «Спартаком» он так же доказал, что рост и антропометрия — не самое главное. Батраков забил два гола головой за счёт правильного выбора позиции. А сделать хет-трик в дерби со «Спартаком»… Ну, это дорогого стоит!

Сейчас преждевременно определять лучшего игрока в чемпионате России. Но Батраков однозначно подошёл к старту сезона в отличной форме, ведь он играет без замен, делая при этом разницу в каждой игре. Лёша хорошо провёл предсезонку, за что можно поблагодарить тренерский штаб. Он хорошо выполнил свою работу и подготовил своего лидера к началу сезона», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четырёх матчах Мир РПЛ текущего сезона на счету Батракова шесть забитых мячей.

