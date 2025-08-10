Экс-тренер Батракова: хет-трик «Спартаку» дорогого стоит, но Лёша решает в каждом матче

Детский тренер Андрей Нагибин, тренировавший атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал хет-трик 20-летнего футболиста в дерби со «Спартаком» (4:2).

«Я очень рад за Алексея. В игре со «Спартаком» он так же доказал, что рост и антропометрия — не самое главное. Батраков забил два гола головой за счёт правильного выбора позиции. А сделать хет-трик в дерби со «Спартаком»… Ну, это дорогого стоит!

Сейчас преждевременно определять лучшего игрока в чемпионате России. Но Батраков однозначно подошёл к старту сезона в отличной форме, ведь он играет без замен, делая при этом разницу в каждой игре. Лёша хорошо провёл предсезонку, за что можно поблагодарить тренерский штаб. Он хорошо выполнил свою работу и подготовил своего лидера к началу сезона», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четырёх матчах Мир РПЛ текущего сезона на счету Батракова шесть забитых мячей.