Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
ЖФК «Спартак» обыграл «Рязань-ВДВ» и поднялся на первое место в Суперлиге

Комментарии

В Москве на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» завершился матч 17-го тура женской Суперлиги, в котором столичный «Спартак» нанёс поражение «Рязани-ВДВ» со счётом 1:0.

Россия — Суперлига (ж) . 17-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
1:0 Маркова – 14'    

На 25-й минуте мяч в ворота гостей после после углового залетел рикошетом от их же защитницы Дарьи Марковой.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах, набрал 39 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице Суперлиги, опередив московский ЦСКА, у которого 37 очков, однако игра в запасе. Футболистки из Рязани не смогли продлить свою трёхматчевую победную серию в чемпионате, остались с 20 очками и располагаются на восьмой строчке.

Напомним, действующим чемпионом России среди женских команд является «Зенит».

Комментарии
