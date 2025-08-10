Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
«Панатинаикос» объявил о завершении сотрудничества с российским вратарём Юрием Лодыгиным

«Панатинаикос» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с российским вратарём Юрием Лодыгиным.

«Мы благодарим игрока и желаем хорошего продолжения футбольного пути», — сказано в заявлении греческого клуба.

Лодыгин выступал в составе «Панатинаикоса» с лета 2022 года. За этот период голкипер принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл на «ноль». В 2024 году Лодыгин вместе с клубом из Афин выиграл Кубок Греции. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

За сборную России Лодыгин провёл 11 матчей, в восьми из которых оставил ворота в неприкосновенности.

