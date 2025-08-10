Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Иса Байтиев: «Ахмат» больше «Зенита» хотел победить — Черчесов встряхнул команду

Главный тренер молодёжки «Ахмата» Иса Байтиев поделился мнением о матче взрослой команды с «Зенитом» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:0). 6 августа грозненский клуб объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Мы ожидали, что у Черчесова «Ахмат» однозначно заиграет, футболисты будут играть на 200 процентов. В матче с «Зенитом» так и произошло. У нас было больше желания, больше хотели победить, поэтому такой результат. Безусловно, Станислав Саламович так встряхнул команду, это его работа и всего тренерского штаба. Он опытный специалист, знает, как готовиться, что говорить. Посмотрите, как вчера играл Садулаев, всё выгрызал. Изменения в составе тоже было правильным действием», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

