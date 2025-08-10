Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байтиев: «Ахмат» не будет бороться за выживание в РПЛ — при Черчесове такого не бывает

Байтиев: «Ахмат» не будет бороться за выживание в РПЛ — при Черчесове такого не бывает
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжки «Ахмата» Иса Байтиев уверен, что в этом сезоне РПЛ основная команда из Грозного не будет решать задачу сохранения прописки в элите.

«Обещаю, что «Ахмат» не будет бороться за выживание. При Черчесове выживания не бывает, у него всегда задача быть наверху. К тому же новый президент клуба очень много делает, чтобы команда была укомплектована. Он был включён в селекционную работу, у нас неплохой подбор футболистов. Просто нужен был такой специалист, как Станислав Саламович, который не любит шутить. Он сам к себе требовательный, такой же к футболистам. Не приветствует, когда игроки ходят по полю, потому что люди ходят на стадион, чтобы смотреть футбол», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в своём первом матче под руководством Черчесова «Ахмат» вчера, 9 августа, сенсационно обыграл «Зенит» (1:0).

Материалы по теме
Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!
Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android