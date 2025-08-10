«Краснодар» подготовил шеврон с золотым быком к матчу с «Оренбургом»

Сегодня, 10 августа, в Оренбурге состоится матч 4-го тура Мир РПЛ, в котором местный одноимённый клуб примет «Краснодар». К этой встрече «быки» подготовили футболки с эксклюзивным шевроном.

Шеврон представляет из себя изображение быка на фоне символики РПЛ, выполненное с золотистым оттенком, что символизирует первое в истории «Краснодара» чемпионство, добытое в прошлом сезоне. Сообщается, что футболки с таким шевроном уже доступны для болельщиков в официальном фан-шопе клуба.

Матч «Оренбург» — «Краснодар» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

После трёх матчей чемпионата России «Оренбург» набрал два очка и расположился на 13-м месте. «Краснодар» заработал шесть очков. «Быки» идут на шестой строчке.