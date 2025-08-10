Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» подготовил шеврон с золотым быком к матчу с «Оренбургом»

«Краснодар» подготовил шеврон с золотым быком к матчу с «Оренбургом»
Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Оренбурге состоится матч 4-го тура Мир РПЛ, в котором местный одноимённый клуб примет «Краснодар». К этой встрече «быки» подготовили футболки с эксклюзивным шевроном.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

Шеврон представляет из себя изображение быка на фоне символики РПЛ, выполненное с золотистым оттенком, что символизирует первое в истории «Краснодара» чемпионство, добытое в прошлом сезоне. Сообщается, что футболки с таким шевроном уже доступны для болельщиков в официальном фан-шопе клуба.

Матч «Оренбург» — «Краснодар» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

После трёх матчей чемпионата России «Оренбург» набрал два очка и расположился на 13-м месте. «Краснодар» заработал шесть очков. «Быки» идут на шестой строчке.

Материалы по теме
«Краснодару» не засчитали гол! «Оренбург» «отскакивает» в матче с чемпионом РПЛ! LIVE
Live
«Краснодару» не засчитали гол! «Оренбург» «отскакивает» в матче с чемпионом РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android