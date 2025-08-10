Николай Наумов: давно не видел такой «Локомотив» — Батраков сыграл феноменально

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на хет-трик полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

«Вчерашнее выступление Батракова можно описать только восклицательными предложениями. Он показал феноменальную игру. Вся команда сыграла хорошо, я давно не видел такой «Локомотив» — сбалансирован и в атаке, и в обороне. Хотя «Спартак» выглядел неплохо, нельзя сказать, что он провалил матч. Но «Локо» был слаженнее, за счёт этого удалось одержать победу, за которую болельщики будут благодарить. Между клубами такие отношения — можно проиграть всё, но «Спартаку» — нельзя», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.