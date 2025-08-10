Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: давно не видел такой «Локомотив» — Батраков сыграл феноменально

Николай Наумов: давно не видел такой «Локомотив» — Батраков сыграл феноменально
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на хет-трик полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Вчерашнее выступление Батракова можно описать только восклицательными предложениями. Он показал феноменальную игру. Вся команда сыграла хорошо, я давно не видел такой «Локомотив» — сбалансирован и в атаке, и в обороне. Хотя «Спартак» выглядел неплохо, нельзя сказать, что он провалил матч. Но «Локо» был слаженнее, за счёт этого удалось одержать победу, за которую болельщики будут благодарить. Между клубами такие отношения — можно проиграть всё, но «Спартаку» — нельзя», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Агент Батракова назвал Гвардиолу идеальным тренером для полузащитника «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android