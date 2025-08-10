«Причин, как всегда, много». Семак объяснил неудачный старт «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о причинах неудачного старта сезона-2025/2026 в Российский Премьер-Лиге для санкт-петербургской команды. После четырёх сыгранных матчей «Зенит» занимает восьмую строчку, набрав пять очков.

— Видите ли вы какие-то тенденции или системные ошибки в том, что пока только одна победа в этих пяти турах? Или каждый матч — отдельная история и в каждой игре отдельные стечения обстоятельств?

— Причин, как всегда, много. Если возьмёте статистику, эти матчи, которые мы провели до этого… И с тем же «Ростовом» хорошая игра была. И касаемо «Рубина» — конечно, нужно было забивать ещё, в самой концовке мы всё-таки упустили победу. И с ЦСКА дома, я думаю, создали моментов предостаточно для того, чтобы победить. Но, к сожалению, так бывает, что цифры, которые есть, не всегда отражаются на итоговом счёте.

Конечно, есть ещё и другие причины, связанные с игровыми моментами. К примеру, поздний приезд того же Жерсона и Вендела, которые для нас очень важные игроки. И, по сути, у нас наименьшая конкуренция как раз в центральной части поля, на мой взгляд. Им нужно набирать, нужно адаптироваться. От этого тоже отчасти зависит наша игра. Но в любом случае у нас, конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали, естественно. Но задним числом сейчас уже нет смысла каким-то образом оправдываться. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу и исправлять ситуацию, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.