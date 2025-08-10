Николай Наумов: победа «Ахмата» над «Зенитом» — эффект Черчесова

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Зенитом» (1:0). 6 августа грозненский клуб объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

«Победа «Ахмата» над «Зенитом» — эффект Черчесова и прежде всего смены тренера. В таких ситуациях каждый футболист хочет сыграть на 200 процентов, чтобы доказать, что он игрок старта. Черчесов знает игроков, сделал изменения в составе, это и сыграло роль. Самое главное — слово. Он психологически подготовил команду, «Ахмат» выглядел очень слаженно. У «Зенита» даже не было шансов забить.

Надо отдать должное Черчесову и футболистам. Они твёрдо знали, что хотят. Забили гол, могли и ещё. А у «Зенита», кажется, кроме удара головой Кассьерры, ничего и не было», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

